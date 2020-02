Den 67-årige amerikanske filmproducer Harvey Weinstein er fundet skyldig ved domstol i New York.

Filmproducer Harvey Weinstein er fundet skyldig i seksuelt overgreb og voldtægt ved domstol i New York.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag aften dansk tid.

67-årige Weinstein er kendt skyldig i seksuelt overgreb på sin tidligere assistent Mimi Haleyi i 2006 og voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

Han risikerer op til 25 års fængsel, skriver Reuters.

Weinstein er i to tilfælde frifundet for særlig grove seksuelle overgreb. Var han fundet skyldig, kunne det have udløst en livstidsdom.

De 12 jurymedlemmer - syv mænd og fem kvinder – har voteret siden tirsdag.

Harvey Weinstein har under hele sagen fastholdt sin uskyld.

/ritzau/