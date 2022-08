Harvey Weinstein får tilladelse til at anke voldtægtsdom

Harvey Weinstein, der engang var en af Hollywoods mest magtfulde filmmagere, har fået tilladelse til at anke sin dom for voldtægt og seksuelt overgreb.

Det er den højeste retsinstans i den amerikanske delstat New York, der har afgjort, at Weinstein må anmode om at få en ny retssag.

Det er dommer Janet Difiore, der i et brev, som Reuters har set, giver "tilladelse til at anke". Brevet er sendt til Weinsteins advokater og giver ham en lille chance for at få en ny retssag.

I brevet fremgår det ikke, hvad der ligger til grund for, at Weinstein får lov til at anke.

Brevet har heller ikke nogen konsekvenser for de voldtægtsanklager, 70-årige Weinstein står over for i Californien.

Næste skridt er, at domstolen på baggrund af argumenter fra Weinsteins advokater og sagens anklagere, skal vurdere, om dommen skal fastholdes, eller om der skal være en ny retssag.

En anden appeldomstol afviste i juni 2021 at lade sagen gå om. Domstolen afviste en påstand om, at dommeren i den oprindelige sag lavede flere fejl, der påvirkede udfaldet af retssagen.

Der skal meget til, for at en sag går om, men Weinstein er "lettet over beslutningen", lyder det fra en af hans advokater, Arthur Aidala, der har talt med den tidligere filmmogul i fængslet.

- Han håber på, at domstolen vil komme frem til, at han ikke fik en retfærdig rettergang, og at hans dom bliver omstødt. Han fastholder sin uskyld, som han hele tiden har gjort, siger advokaten.

Harvey Weinstein har produceret kæmpefilm som "Pulp Fiction" og "Shakespeare in Love".

Da metoo-bevægelsen startede, stillede en række kvinder sig frem og beskyldte Weinstein for at have voldtaget dem.

I februar 2020 blev Weinstein af et nævningeting på Manhattan dømt for at voldtage en skuespiller og for at begå et seksuelt overgreb på en produktionsassistent.

Han fik 23 års fængsel.

Han sidder fængslet i Californien, hvor han blev udleveret til sidste år. Her venter han på en retssag, hvor han er tiltalt for 11 tilfælde af seksuelt krænkende adfærd over for fem forskellige kvinder i perioden 2004 til 2013.

Også her erklærer han sig uskyldig.

