Hashlegalisering i Tyskland får misbrugseksperter op af stolene

En delvis legalisering af hash i Tyskland får misbrugseksperter til at kræve flere forebyggende indsatser for at sikre, at unge ikke havner i misbrug.

Mandag 1. april bliver det lovligt for tyskere over 18 år at dyrke op til tre hashplanter til privat forbrug.

Tilmed vil besiddelse af op mod 25 gram hash ikke længere være ulovligt.

Den delvise legalisering af hash træder i kraft, efter at Tysklands Forbundsdag i februar stemte for lovforslaget.

- Fra vores synspunkt er lovændringen en katastrofe, siger Katja Seidel, som er terapeut ved et misbrugscenter i Berlin under organisationen Tannenhof Berlin-Brandenburg, til AFP.

- Adgang til produktet vil være nemmere, dets image vil ændre sig og blive mere normaliseret, særligt blandt unge mennesker, lyder det videre.

Seidel forventer, at Tyskland vil se en stigning i forbruget af hash - om ikke andet så "i hvert fald til at begynde med".

Større, men ikke-kommercielle produktioner, vil fra 1. april tilmed være tilladt for folk, der slutter sig sammen i hashklubber. Men de må højst have 500 medlemmer, og de skal være myndige voksne.

Loven har nogle undtagelser, som skal beskytte unge. Det drejer sig blandt andet om et forbud mod at ryge hash indenfor 100 meter af skoler, børnehaver, legepladser og sportsfaciliteter.

Tysklands regering siger, at afkriminaliseringen at hash vil ramme det sorte marked og reducere cirkulationen af kontamineret hash.

Sundhedsministeren Karl Lauterbach, som selv er læge, erkender, at hash kan være "farligt" særligt for unge under 25 år, hvis hjerner stadig udvikler sig.

Ifølge sundhedsfaglige eksperter kan hashforbrug blandt unge påvirke udviklingen af centralnervesystemet, hvilket kan føre til en forhøjet risiko for at udvikle psykoser og skizofreni.

Lauterbach har derfor lovet, at der kommer en mediekampagne, som skal oplyse unge om sundhedsfarerne ved hashforbrug. Herudover skal forebyggelsesprogrammer forstærkes.

Det er dog stadig uklart, hvor mange penge regeringen planlægger at bruge, samt hvor effektive tiltagene vil være.

Den planlagte mediekampagne har i hvert fald ikke overbevist kritikere:

- Det resonerer ikke med dem (unge, red.). Det kommer aldrig til at virke, siger Boris Knoblich, som er talsperson for organisationen Tannenhof Berlin-Brandenburg.

Ifølge officielle statistikker fra 2021 har 8,8 procent af voksne mellem 18-64 år i Tyskland brugt hash mindst en gang i løbet af de seneste 12 måneder. Blandt unge mellem 12-17 år er tallet næsten 10 procent.

