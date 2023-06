Hashpåvirket mand anholdt for at slippe aber løs i Tjekkiet

En gruppe topbavianer er undsluppet fra en zoologisk have i Tjekkiet.

Politiet siger, at aberne mandag blev sluppet fri fra en zoologisk have i byen Decin, der ligger tæt på grænsen til Tyskland.

To af aberne er blevet fanget igen, mens seks andre tirsdag eftermiddag stadig var på fri fod. Det siger en talskvinde fra den zoologiske have i Decin.

Politiet har anholdt en mand og sigtet ham for at bryde ind i den zoologiske have omkring klokken 21.00 mandag aften. Han er også sigtet for at lave hærværk på det elektriske hegn, der er omkring topbavianernes bur.

Den 42-årig mand blev pågrebet af politiet, da han forsøgte at bryde ind på en nærliggende bar, skriver tjekkiske medier.

Manden blev testet positiv for at være påvirket af cannabis, oplyser politiet.

Den zoologiske have er midlertidigt lukket på grund af hændelsen.

De ansatte håber på, at bavianerne selv vender tilbage til deres bur, når de bliver sultne.

Talskvinden fra den zoologiske have opfordrer borgere i området om ikke at forsøge at indfange aberne. De har nemlig et hårdt bid og kan være farlige, siger hun.

Topbavianen har hjemme i Indonesiens regnskov. De er sorte og måler mellem 55 og 65 centimeter og har en kort hale på omkring 2,5 centimeter. Mandlige topbavianer kan veje op til ti kilo, mens hunnerne vejer omkring 5,5 kilo.

Det er et flokdyr, der kan leve i flokke på op til 20 topbavianer.

Deres navn, topbavian, har de efter den lille hårtop, de har fra panden til nakken.

Byen Decin ligger tæt på grænsen til den tyske delstat Sachsen og har en befolkning på omkring 47.000.

/ritzau/dpa