Havene omkring USA kan stige med 30 centimeter inden 2050

Havene rundt om USA vil formentlig stige med op mod 30 centimeter frem mod 2050 på grund af klimaforandringer.

Det forudser den amerikanske vejrmyndighed Noaa i en ny rapport tirsdag.

Holder forudsigelsen stik vil havvandstanden rundt om USA stige lige så meget de næste 30 år, som de har gjort det seneste århundrede.

Ifølge rapporten vil havene omkring USA i gennemsnit stige med 25 til 30 centimeter.

Havniveauet ventes at blive højere langs den atlantiske kyst og den amerikanske golf end ved USA's stillehavskyst.

Ifølge rapporten vil stigningerne føre til betydelige ændringer i, hvordan oversvømmelser rammer USA's kystområder, da vejrfænomener som stormfloder og højere tidevand ventes at kunne nå længere ind i landet.

Noaa-direktør Nicole LeBoeuf siger i en opsummering af rapporten, at skadelige oversvømmelser ventes at blive ti gange hyppigere de næste 30 år.

- Jeg kan fortælle jer med fuldstændig sikkerhed, at det her ikke er den slags forandringer, vi har været vant til at se i vores opvækst, siger hun.

Ud over Noaa har USA's rumfartsadministration, Nasa, også bidraget til rapporten. Den bygger på tidevandsmålinger, satellitobservationer og klimamodeller fra FN's klimapanel IPCC's seneste rapport.

Rapporten fra Noaa er blevet udarbejdet som et planlægningsværktøj, der skal hjælpe USA med at tilpasse sig stigende vandstandsniveauer.

Vejrmyndigheden skriver, at den er meget sikker på, at forudsigelserne i rapporten kommer til at holde stik, uanset hvad der bliver gjort de kommende år for at reducere udledningen af drivhusgasser, der er med til at opvarme planeten.

Ifølge Noaa kan havvandsstigninger efter 2050 til gengæld godt begrænses.

Det kræver dog, at der straks bliver indført hårdere tiltag for at begrænse den globale udledning af CO2, lyder det.

/ritzau/Reuters