Havskildpadder stortrives under coronakrisen

Mennesketomme strande under coronakrisen giver havskildpadder ro til at lægge æg, siger chefforsker i USA.

På grund af de mange karantæner verden over, hvor folk bliver hjemme, er der mennesketomt på strandene. Det nyder havskildpadderne godt af.

Ifølge Sarah Hirsch, der er forskningschef på marinecenteret Loggerhead i Florida, USA, får havskildpadderne endelig ro til at lægge æg på strandene.

- Det bliver et rigtigt godt år for vores læderskildpadder, og vi er glade for at se, at de stortrives.

- Vores verden har ændret sig, men disse skildpadder har gjort det her i millioner af år, og det giver os håb for, at verden går videre, siger Sarah Hirsch til det amerikanske medie CBS News.

David Godfrey, der er administrerende direktør for havskildpaddernes naturfredningsforening i USA, siger til CBS News, at tusindvis af skildpadder i øjeblikket migrerer til strande for at lægge æg i den amerikanske delstat Florida og andre steder i det sydøstlige USA.

Han siger, at alle de positive tendenser sker i forbindelse med ændringen i den menneskelige adfærd.

Alle syv arter af havskildpadder er truede.

Ifølge USA's forening for hav og atmosfære (NOAA) er de største trusler, som havskildpadder i USA står over for: skade mod reder, fejlagtige fangster af fiskere, indvikling i affald og at blive ramt af både.

/ritzau/