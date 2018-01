Falsk missil-alarm på Hawaii: Trykkede på forkert knap

Den amerikanske delstat Hawaii har pudset krigssirenerne af på grund af truslen fra Nordkorea.

Et sms-varsel om, at et ballistisk missil truer Hawaii, skabte lørdag panik.

Men det var i virkeligheden en falsk alarm. Det oplyser beredskabsmyndighederne ifølge flere amerikanske medier, heriblandt CNN og AP.

I beskeden stod der blandt andet:

- Søg ly øjeblikkeligt. Dette er ikke en øvelse.

Der gik dog ikke længe, før myndighederne korrigerede fejlen.

Det skete ifølge guvernør David Ige, da "en medarbejder trykkede på en forkert knap" under et vagtskifte, siger han i et interview med CNN.

Nu vil delstaten gå procedurerne i sømmene, så en lignende fejl ikke sker i fremtiden, tilføjer han.

- Det her skulle ikke være sket. Vi undersøger rækkefølgen af de hændelser, der fandt sted.

Politikeren Brian Schatz, der er senator fra Hawaii, opfordrer på Twitter til hurtigt at få placeret ansvaret.

- Det, der skete i dag, er fuldstændig utilgiveligt. Hele delstaten var rædselsslagen, skriver han videre.

Den amerikanske delstat testede kort før jul krigssirener på øen for første gang siden afslutningen på den kolde krig.

Det er truslen fra Nordkorea, der fik stillehavsøerne til at pudse krigssirenerne af.

Der er godt 7500 kilometer åbent hav mellem Hawaii og Nordkorea.

Dermed er delstaten sammen med Alaska og Guam et af de amerikanske territorier, som ligger tættest på Kim Jong-uns styre.

Præsident Donald Trump, der ligger i åben ordkrig med Nordkorea, er blevet briefet om den falske alarm, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/