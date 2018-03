Hawaii vil som sjette stat i USA tillade aktiv dødshjælp

Efter at være blevet godkendt i begge kamre i delstaten er guvernøren klar til at skrive under på forslaget.

Politikere i den amerikanske delstat Hawaii har godkendt et lovforslag, som tillader aktiv dødshjælp.

Således godkendte statens senat torsdag forslaget med stemmerne 23 for og to imod. Repræsentanternes Hus havde i forvejen givet grønt lys til lovforslaget.

Loven tillader læger at give dødeligt syge patienter medicin, som hjælper dem til at dø.

Det sidste skridt, der mangler, før loven kan træde i kraft, er guvernørens underskrift. Guvernør David Ige har allerede sagt, at han vil underskrive loven.

Hawaii bliver den sjette stat i USA til at legalisere aktiv dødshjælp.

Lovgivningen omfatter sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre misbrug. Men modstandere mener, at den sætter fattige, ældre, syge og handicappede i fare.

Senator Breene Harimoto fortalte under den sidste debat torsdag om sin egen kamp mod kræft i bugspytkirtlen. Her sagde han, at han aldrig vil stemme for en lov, der skaber "en situation af håbløshed", som vil gøre det muligt for en læge at medvirke til døden.

- Efter en lang og smertefuld rejse og otte måneders kemoterapi kom jeg i bedring sidste år. Det var intet mindre end et mirakel.

- På grund af denne personlige erfaring føler jeg, at vi altid skal have håb og aldrig give op, sagde demokraten.

/ritzau/AP