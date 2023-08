Hawaiis rigsadvokat vil granske beredskabs respons på skovbrande

Den amerikanske delstats Hawaii øverste anklager har åbnet en undersøgelse af myndighedernes håndtering af de skovbrande, som har kostet mindst 67 mennesker livet på øen Maui.

Det fremgår af en udtalelse fra rigsadvokat Anne Lopez' kontor.

- Rigsadvokatens departement vil iværksætte en omfattende undersøgelse af den kritiske beslutningstagning og de gældende politikker op til, under og efter skovbrandene på Maui og Hawaii-øerne denne uge, står der i udtalelsen.

Det er foreløbig uklart, hvorfor det ikke lykkedes at evakuere de borgere, der ikke nåede væk fra skovbrandene i tide, og som mistede livet.

Men på et pressemøde torsdag indikerede chefen for brandvæsnet på Maui, Bradford Ventura, at ilden bredte sig så hurtigt, at det var "nærmest umuligt" for de første brandfolk på stedet at kommunikere med vagtcentralen.

Og det var dermed svært for vagtcentralen at formidle eventuelle ordrer om evakuering af beboerne på Maui.

- De gik i gang med at evakuere sig selv med ganske kort varsel, sagde Bradford Ventura på pressemødet med henvisning til beboerne på øerne.

Blandt andet er byen Lahaina på Maui så godt som jævnet med jorden.

Skovbrandene opstod tirsdag tre forskellige steder på Maui, som er den andenstørste ø i øgruppen Hawaii.

Udmeldingen fra rigsadvokaten om en undersøgelse kommer, samtidig med at kritikken af myndighedernes håndtering af skovbrandene vokser.

Indbyggerne i Lahaina har klaget over, at de ikke blev advaret på forhånd om, at brandene bevægede sig ind mod byen. Og at mange derfor ikke nåede væk i tide og blev fanget i flammerne.

- Rigsadvokatens departement deler sorgen, som alle på Hawaii føler, og vores medfølelse går ud til alle, som er påvirket af denne tragedie.

- Mit departement vil bestræbe sig på at afdække de beslutninger, der blev truffet før og under skovbrandene, og på at dele resultaterne af denne undersøgelse med offentligheden, står der i udtalelsen fra Anne Lopez' kontor.

