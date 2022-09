Hedebølge fik England til at nå sommer-varmerekord

De usædvanligt høje temperaturer, som England har været ramt af, gør denne sommer til en af de to varmeste, der nogensinde er blevet målt i landet.

Det meddeler det britiske meteorologiske institut.

Gennemsnitstemperaturen i de seneste tre måneder har været på 17,1 grad. Det er lige så varmt som i sommeren 2018, der satte ny varmerekord for sommermånederne juni, juli og august.

Det er for tidligt at sige noget om, hvordan året overordnet set vil ende, påpeger Mark McCarthy fra det britiske Nationale Informationscenter om Klima.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men de vedvarende varme forhold er absolut bemærkelsesværdige og er absolut blevet mere sandsynlige på grund af klimaforandringer, siger han.

Det britiske meteorologiske institut har målt og registreret temperaturer siden 1884.

McCarthy tilføjer, at for mange englændere vil denne sommers varmerekord i juli være sæsonens mest mindeværdige aspekt.

- Men for at England nu har nået en af de varmeste somre nogensinde, skal der mere end nogle dages ekstrem varme til. Vi må ikke glemme, at vi også havde nogle vedvarende varme og hede dage i juni og august.

I juli slog England alle tidligere varmerekorder, da temperaturen nåede op over 40 graders varme for første gang nogensinde.

På nuværende tidspunkt er store dele af England og Wales ramt af tørke efter de usædvanligt høje temperaturer og adskillige hedebølger hen over sommeren. Samtidig er der ikke faldet så meget regn, som der plejer.

Samme billede tegner sig i det øvrige Europa, hvor flere lande har været ramt af hedebølger og mangel på regn.

/ritzau/AFP