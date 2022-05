Hedebølge giver rekordhøje maj-temperaturer i dele af Spanien

Dele af Spanien oplever i disse dage de højeste temperaturer, der nogensinde er blevet registreret i landet i maj måned.

Det oplyser landets meteorologiske institut Aemet ifølge BBC.

Aemet advarede lørdag om hedebølge i 10 af Spaniens 17 regioner. Her lød det, at den igangværende hedebølge "kan blive en af de mest intense" i årevis.

I byen Jaén i det sydlige Spanien registrerede myndighederne fredag 40 graders varme. Aldrig før er så høj en temperatur blevet målt i landet i maj.

Artiklen fortsætter under annoncen

De værst ramte regioner er Andalusien i syd, Extremadura i sydvest, Madrid og Castilla La Mancha i det centrale Spanien og Aragon i den nordøstlige del af landet.

Spaniens sundhedsministerium har ifølge BBC opfordret borgere i de berørte områder til at drikke masser af vand og opholde sig kølige steder, når det er muligt.

Folk er også blevet rådet til at reducere deres fysiske aktivitet.

- Det virker til, at vi i år har sprunget foråret over og er gået direkte til sommer, men vi må bare klø på, siger 58-årige Rocio Vazquez, der arbejder som gadefejer i Madrid, til nyhedsbureauet Reuters.

Det usædvanligt varme forårsvejr skyldes varm luft, der blæser ind over landet fra Nordafrika. Det har fået temperaturen til at stige med op til 15 grader over gennemsnittet for årstiden.

Nattemperaturen i Spanien har de seneste dage også været usædvanligt høj. Fredag nat forblev den således over 25 grader flere steder.

Selv om det stadig er for tidligt at bruge global opvarmning som forklaring på hedebølgen i Spanien, så er der bred videnskabelig enighed om, at klimaforandringer ventes at gøre hedebølger hyppigere og mere intense over hele verden, hvis det ikke lykkes at reducere det globale CO2-udslip markant.

Konsekvenserne af vejrfænomener som hedebølger ventes også at blive forværret.

/ritzau/