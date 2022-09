Hedebølge har fået forskere til opgive gletsjere

En 7000 år gammel gletsjer i Schweiz er smeltet efter sommerens hedebølger, og en del andre gletsjere har mistet betydelige mængder af is. Dette har fået forskere til at afslutte deres arbejde tidligere end planlagt, fordi de ikke har mere is at arbejde med.

- Hvad vi er vidne til, er stærkere, end hvad vi havde tænkt muligt på nuværende tidspunkt, siger Matthias Huss, som leder Glamos-netværket, der opmåler gletsjere med base på det tekniske universitet ETH Zürich.

- Opmålingsprogrammet ved Corvatschgletsjeren vil blive indstillet, da der ikke er is tilbage på opmålingsstederne, siger Huss.

- Derfor kan vi ikke gøre andet end at pakke vores materiale sammen og tage væk, siger han.

Glamos-programmets forskere har i årtier foretaget opmålinger af gletsjere i Alperne. Tre programmer på mindre gletsjere blev indstillet i 2019 ved Pizolgletscheren, Vadret dal Corvatsch og Schwarzbachfirn.

Huss siger, at smeltningen af is har ført til et dramatisk ændret landskab.

- Isen, som allerede var tynd, forsvinder mange steder. Denne sommer har virkelig været hård, siger han.

Der er kommet lignede rapporter fra Østrig.

Matthias Huss siger, at en gletsjer, som har ligget der i tusindvis af år næsten er fuldstændig forsvundet.

- Kun en lille rest er stadig synlig, siger han.

/ritzau/dpa