Hedebølge i Japan og Sydkorea slår rekorder og tager liv

Over 20 mennesker har mistet livet i Japan og Sydkorea, der begge er ramt af en hedebølge, som sætter temperaturrekorder.

Mandag er den højeste temperatur nogensinde målt i byen Kumagaya nord for Tokyo. Her stod termometeret på 41,1 grader celsius.

I selve Tokyo forventes varmen at nå 37 grader, inden mandagen er ovre.

Også i Sydkorea slår varmen rekorder. Mandag morgen lå temperaturen i byen Gangneung på 31 grader celsius, da den var lavest. I Seoul kom temperaturen ikke under 29 grader.

Det varme vejr har stået på i flere uger i de to lande, og det har fået konsekvenser for befolkningen. Hundredvis er blevet indlagt i Japan med symptomer på hedeslag over de seneste uger.

Myndighederne i Japan anbefaler, at borgerne i landet bliver indendørs så meget som muligt og tænder for klimaanlægget.

