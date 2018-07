Hedebølge koster seks mennesker livet i Montreal

I 2010 kostede ekstrem varme 106 mennesker livet i Montreal. Myndighederne frygter et lignende scenarie i dag.

Seks personer er døde i forbindelse med en hedebølge i Montreal, Canada. Det rapporterer det canadiske medie CBC News.

Ekstrem varme og høj luftfugtighed har de seneste dage præget de centrale og østlige dele af Montreal. Alarmcentralen har modtaget et rekordhøjt antal opkald, og myndighederne frygter, at dødstallet vil stige.

Derfor er en beredskabsplan netop blevet iværksat, oplyser byens borgmester, Valerie Plante.

Organisationer, der arbejder med og hjælper hjemløse, har modtaget 17.000 liter vand. Desuden er åbningstiderne for byens svømmehaller og udendørsbassiner udvidet, så borgerne i Montreal har et sted at søge hen, hvis de vil køles ned, siger borgmesteren.

I 2010 kostede ekstrem varme 106 mennesker livet i Montreal.

/ritzau/Reuters