Hedebølge på den nordlige halvkugle

* Sverige oplever i år den varmeste juli, siden landet begyndte at måle temperaturer for over 260 år siden.

* Fredag blev der sat ny varmerekord i fire norske amter. Fredagens varmeste temperatur blev målt til 34,6 grader i Oslo - præcis én grad under Norgesrekorden på 35,6 grader i 1970.

* I Danmark oplevede vi den hidtil varmeste dag i 1975, hvor temperaturen ramte 36,4 grader. I år er der hidtil målt 33,1 grader som det højeste.

* I Californien, der er plaget af et stort antal brande, blev der tidligere på måneden målt rekordhøje 48,9 grader i byen Chino.

* Montreal i Canada målte 2. juli 36,7 grader, som er ny varmerekord for byen.

* Mandag blev der sat ny varmerekord i Japan med 41,1 grader.

* 5. juli målte Algeriet 51,1 grader, det højeste der nogensinde er målt.

Kilder: LA Times, NTB, DMI, AFP.

/ritzau/