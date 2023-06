Hedeslag og dehydrering koster 100 livet i mexicansk hedebølge

Hedeslag og dehydrering har indtil videre dræbt mindst 100 mennesker i Mexico, efter at en ekstrem hedebølge har sænket sig over det nordamerikanske land.

Det oplyser landets sundhedsministerium.

Den hidtil tre uger lange hedebølge har strakt Mexicos elnet tyndt, efter at airconditionanlæg er kommet på hårdt arbejde i landet, hvor temperaturerne i nogle delstater nærmer sig 50 grader.

Myndighederne har som følge været nødt til at slukke strømmen i nogle områder, hvilket har givet ekstra sved på panden de steder.

Mere end to tredjedele af dødsfaldene er sket mellem 18. og 24. juni, mens de resterende skete ugen forinden, oplyser sundhedsministeriet.

Næsten samtlige af dødsfaldene døde af hedeslag. En håndfuld mistede livet af dehydrering.

I de seneste dage er temperaturen faldet en smule, efter at regnsæsonen har medbragt en smule længe ventet nedbør.

De vejrmæssige problemer i Mexico er dog ikke overstået.

En storm ved navn Beatriz begyndte torsdag at tage form over Stillehavet ved landets vestkyst, og mexicanske myndigheder regner med, at stormen i løbet af fredag vil nå orkanstyrke.

Stormen forventes at "bevæge sig i nærheden af eller langs kysten af det sydvestlige Mexico" og bevæger sig mod vest eller nordvest med knap 19 kilometer i timen, skriver det amerikanske orkaninstitut, NHC.

- Beatriz bliver formentlig en orkan fredag, skriver NHC.

Myndigheder i Mexico har udsendt advarsler for mange af de populære feriesteder, som ligger op langs kysten.

Et varsel for tropisk storm er også trådt i kraft fra Punta Maldonado i den sydvestlige stat Guerrero, hvor blandt andet feriehotspottet Acapulco ligger, til Zihuatanejo, som også ligger i Guerrero.

/ritzau/Reuters