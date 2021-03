Hegn rundt om USA's Kongres er fjernet 77 dage efter angreb

Et pigtrådshegn er fjernet, og veje er genåbnet, men sikkerheden kan øges med kort varsel, siger myndigheder.

Mere end to måneder efter et angreb på USA's Kongres i Washington D.C. den 6. januar er et pigtrådshegn rundt om Kongressens ydre område blevet fjernet.

Samtidig er veje, som var spærret i forbindelse med indhegningen, blevet genåbnet for trafik.

Det oplyser kongrespolitiet onsdag, skriver avisen USA Today.

I samme ombæring understreger myndighederne, at de er parate til at "øge sikkerheden med et øjebliks varsel, hvis det bliver nødvendigt".

Et indre hegn rundt om Kongressens område forbliver på plads nogen tid endnu, mens politi og politikere fortsætter med at udarbejde en langsigtet sikkerhedsplan.

/ritzau/