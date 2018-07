Helbredsproblemer tvinger Fiat Chrysler til at skifte topchef

En alvorlig forværring af Sergio Marchionnes helbred betyder, at Fiat Chrysler skifter topchef i hast.

Bilgiganten Fiat Chrysler har lørdag aften foretaget en hasteudskiftning i toppen af direktionen, efter at Sergio Marchionnes helbred er forværret.

Sergio Marchionne var direktør i selskabet, men hans helbred har fået selskabet til at skifte øverste chef i hast. I stedet bliver briten Mike Manley, der kommer fra koncernens Jeep-mærke, øverste chef.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Men henvisning til Sergio Marchionnes helbred må Fiat Chrysler med oprigtig sorg meddele, at uforudsete komplikationer har vist sig i løbet af ugen oven på en operation.

- Disse komplikationer er blevet forværret signifikant de seneste timer, står der i meddelelsen.

Fiat Chrysler-selskabet er en af verdens største bilproducenter. Selskabet producerer flere forskellige bilmærker. Ud over Fiat og Chrysler vil flere måske kende Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati og Lancia fra motorvejene.

Tidligere har Ferrari også hørt under koncernen. Men Ferrari blev i 2016 udskilt i et separat selskab. Her var Sergio Marchionne både direktør og bestyrelsesformand.

Ferrari oplyser lørdag aften, at bestyrelsesformanden for Fiat Chrysler, John Elkann, også bliver bestyrelsesformand for Ferrari. Louis Camilleri bliver direktør.

Den italiensk-canadiske Marchionne har på mange måder været med til at forme de selskaber, han nu forlader.

Fusionen mellem Fiat og Chrysler skete under Marchionnes lederskab. Det samme gjorde Ferraris exit fra Fiat Chrysler-koncernen.

/ritzau/