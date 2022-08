Hele verden hylder Sovjetunionens sidste leder: Han ændrede vores historie

Få personer har sat et større aftryk på historiens gang end den sidste sovjetiske leder, Mikhail Gorbatjov. Med paroler om åbenhed og hastige reformer spillede han gennem 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne en afgørende rolle for Sovjetunionens fald og derved den kolde krigs endeligt.

Efter længere tids sygdom døde den store russiske statsmand sent tirsdag aften i en alder af 91 år. Reaktionerne, som siden er strømmet ind fra verdens mest magtfulde mennesker, vidner om hans store betydning. Kristeligt Dagblad har samlet et udpluk.

Vladimir Putin, Ruslands præsident

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Ruslands præsident, Vladimir Putin, som tidligere har beskrevet Sovjetunionens fald som en stor tragedie, udtrykker ifølge en talsmand for den russiske regering sine dybeste kondolencer.

Han vil sende et kondolencebrev til Mikhail Gorbatjovs familie og venner i løbet af onsdag.

Joe Biden, USA's præsident

Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

"Da han kom til magten, havde den kolde krig stået på i næsten 40 år og kommunismen i endnu længere tid, med katastrofale konsekvenser. Kun få sovjetiske embedsmænd havde modet til at indrømme, at der var brug for forandring," skriver Joe Biden i en officiel udtalelse.

"Han troede på glasnost og perestrojka - åbenhed og omstrukturering - ikke blot som slogans, men som vejen frem for Sovjetunionens befolkning efter mange års isolation og afsavn."

Emmanuel Macron, Frankrigs præsident

Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters/Ritzau Scanpix

"Mikhail Gorbatjov var en fredens mand, hvis beslutninger åbnede for en vej til frihed for russerne. Hans engagement for fred i Europa ændrede vores fælles historie," skriver Emannuel Macron på Twitter.

Boris Johnson, Storbritanniens premierminister

Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

"Jeg er ked af at høre om Gorbatjovs død. Jeg har altid beundret det mod og den integritet, som han viste ved at bringe den kolde krig til en fredelig afslutning. I en tid præget af Putins aggressioner i Ukraine tjener hans utrættelige bestræbelser på at åbne det sovjetiske samfund fortsat som et eksempel for os alle," skriver Boris Johnson på Twitter.

Condoleezza Rice, tidligere amerikansk udenrigsminister

Foto: Thierry Roge/Reuters/Ritzau Scanpix

"Jeg er ked af at høre, at Mikhail Gorbatjov er død. Han var en mand, der forsøgte at skabe et bedre liv for sit folk. Hans liv var betydningsfuldt, for uden ham og hans mod ville det ikke have været muligt at afslutte den kolde krig på fredelig vis."

António Guterres, FN's generalsekretær

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

"Mikhail Gorbatjov var en enestående statsmand, der ændrede historiens gang. Verden har mistet en stor global leder, en engageret multilateralist og en utrættelig fortaler for fred. Jeg er dybt bedrøvet over hans død," skriver António Guterres.

Mikhail Gorbatjov er ikke kun blevet hyldet internationalt. Også i Danmark er den forhenværende statsleders død blevet bemærket.

Mette Frederiksen (S), statsminister

Statsminister Mette Frederiksen: “Gorbatjov havde modet til at forestille sig et reformeret og åbent samfund og en anden verden. En bedre verden. Med demokratiske reformer hjalp han med at få nedbrudt muren mellem øst og vest og med at få skabt fred og frihed. — Statsministeriet (@Statsmin) August 31, 2022

Jeppe Kofod (S), udenrigsminister

Gorbachev was pragmatic. Champion of democratic reforms. Critical in ending Cold War peacefully.



My wish tday, as 🇷🇺 descends into corruption, war w/ neighbours & repression of its people, is that Russia’s leaders acknowledge this part of his legacy. May he rest in peace. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) August 31, 2022

Pia Olsen Dyhr, formand for SF

Gorbatjov er død - en stor statsleder der sikrede glasnost og skridt på vejen mod en mere fredelig verden. Som ung i 80’erne var mødet mellem Gorbatjov og Reagan en af de mest håbefulde oplevelser. Noget verden idag i den grad har brug for. Æret være hans minde #dkpol — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) August 30, 2022

Nicolai Wammen (S), finansminister

Gorbatjov var en af verdenshistoriens store statsmænd. Bestemt Ikke uden fejl men med evnen til at lade fred vinde over konflikt. På det det personlige plan mødte jeg ham, da han tog sig tid til at mødes med to unge DSU’ere fra Aarhus i 90’erne pic.twitter.com/e2Nf5LhQV0 — Nicolai Wammen (@NWammen) August 31, 2022

Lars Løkke Rasmussen, formand for Moderaterne

Perestrojka og glasnost lød mest som tomme paroler, da jeg som ung lyttede til Gorbatjov i Moskva i 1985. Fire år senere faldt Berlin-muren. Næppe intentionen, men dog udvirket af det han satte i gang. Tak for det - og et kæmpe mod til at lade det ske. Æret være Gorbatjovs minde. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 30, 2022

David Trads, Journalist

Gorbatjov var en enestående statsmand, da det var allervigtigst. Fra det øjeblik i 1985, hvor han blev Sovjets øverste leder, forstod han, at systemet var brudt sammen. Han gik igang med nedrustning; han forstod kommunismens kollaps, accepterede Sovjets fald. Hvil i fred. — David Trads (@DavidTrads) August 30, 2022

Peter Skaarup, Danmarksdemokraterne

Mikhail Gorbatjov er død i en fremskreden alder. Han vil altid blive husket som Sovjetunionens sidste leder, og den mand, der førte de 15 sovjetiske republikker ud af kommunismens mørke. Må han hvile i fred🙏https://t.co/2uL5fJ7UVh — Peter Skaarup (@skaarup_peter) August 30, 2022

Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa