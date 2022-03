Den historisk enestående bydel i vestukrainske Lviv risikerer at blive smadret af den russiske hær, frygter indbyggere. Nu prøver de at redde, hvad de kan.

Tre håndværkere på en kran højt hævet over de brostensbelagte gader i den ukrainske by Lviv ruller et meterlangt stålgitter ned over de blyindfattede vinduer i Katedralen for den hellige jomfru Marias optagelse i himlen. Med boremaskiner fastgør de gitteret til kirkens sandfarvede facade, hvorefter de lægger skinnende metalplader ovenpå, som blev katedralen fra det 14. århundrede hyllet i gigantiske spejle.