Helikopter med seks om bord styrter ned i Norge

Tilstand ukendt for pilot og fem passagerer efter styrt i Norge. Rednings- og ambulancehelikopter er fremme.

En helikopter er styrtet ned udenfor byen Alta i det nordlige Norge. Det oplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Centralen har fået melding om, at seks mennesker er om bord. Det er uklart, hvad der er sket med dem, ligesom årsagen til styrtet endnu ikke er kendt.

En redningshelikopter og en ambulancehelikopter er kort før klokken 18 nået frem til stedet, skriver Hovedredningssentralen Nord-Norge på Twitter.

- De oplysninger, vi har indtil videre, indikerer, at der er seks personer i den havarerede helikopter. Sagen bliver opdateret, lyder det.

Pressevagten på centralen oplyser til netavisen VG, at der er en pilot og fem passagerer i den forulykkede helikopter.

Et øjenvidne fortæller til VG, at han ikke så selve styrtet, men at han hørte et brag. Derefter så han flammer og røg stige op fra fjeldet Skoddevarre.

