Helikopter styrter ind i bygning i New York

En helikopter er i regnvejr styrtet ind i en bygning på Manhatten. Piloten af helikopteren er død.

En helikopter er mandag aften dansk tid styrtet ind i taget på en bygning på Seventh Avenue på Manhatten i New York City.

Det oplyser byens brandvæsen ifølge flere nyhedsbureauer.

En talsperson for New Yorks politi oplyser til mediet CNBC, at antallet af mulige tilskadekomne endnu er ukendt.

Brandvæsenet oplyser, at helikopterens pilot er død som følge af styrtet.

Guvernør i New York Andrew Cuomo siger til CNN, at piloten i helikopteren, som var den eneste om bord, forsøgte at foretage en tvungen landing på taget af en bygning.

Styrtet er sket i heftigt regnvejr. Det vides ikke, om regnvejret er årsagen til styrtet.

Over 100 brandmænd er til stede ved bygningen, hvor styrtet skete. Branden på taget af bygningen skal være under kontrol.

/ritzau/