To helikoptere kolliderer over Alaska - tre soldater dræbt

Tre amerikanske soldater har mistet livet i den amerikanske delstat Alaska, da to helikoptere torsdag kolliderede.

En fjerde soldat er kvæstet, men har overlevet ulykken.

Det oplyser den amerikanske hær.

Hæren undersøger de nærmere omstændigheder og kan endnu ikke sige, hvad der forårsagede kollisionen.

- Det er et utroligt tab for disse soldaters familier, for deres kolleger og for hele deres deling, siger generalmajor Brian Eifler, der leder soldaternes deling.

To soldater blev erklæret døde, da redningsmandskab nåede frem til ulykkesstedet. Den tredje soldat afgik ved døden på vej til hospitalet.

Ulykken skete i et relativt øde område cirka 400 kilometer nord for Anchorage, der er den største by i USA's nordligste delstat, Alaska.

Sammenstødet skete mellem to militærhelikoptere af typen AH-64 Apache, der hører til på Fort Wainwright-basen i Alaska.

Det er anden gang på en måned, at to amerikanske militærhelikoptere kolliderer. I slutningen af marts omkom ni soldater i en sådan ulykke i delstaten Kentucky.

Derudover har adskillige andre ulykker med helikoptere ramt det amerikanske militær de seneste år.

Blandt andet styrtede en Black Hawk-helikopter under en øvelse i den sydøstlige delstat Alabama i februar.

To nationalgardere fra Tennessee omkom i den forbindelse.

Og fire amerikanske marinesoldater blev dræbt under en Nato-øvelse i Norge sidste år, da deres V-22B Osprey-helikopter styrtede. Årsagen var ifølge efterforskerne tilsyneladende, at helikopteren ramte et fjeld.

