Helle Thornings mand genvinder sit sæde i Underhuset

Stephen Kinnock gik tilbage ved torsdagens valg, men får alligevel en klar sejr i sin valgkreds i Wales.

Labour-politikeren Stephen Kinnock, der er gift med Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, er blevet genvalgt til Underhuset.

Kinnock vinder en klar sejr i valgkredsen Aberavon i Wales, fremgår det af BBC's valgdækning natten til fredag.

Men i lighed med mange andre Labour-kandidater fik Kinnock væsentligt færre stemmer denne gang end ved det foregående valg i 2017.

I alt stemte 17.008 på Kinnock, mens Charlotte Lang fra Det Konservative Parti blev nummer to med 6518 stemmer.

Ved valget i 2017 fik Stephen Kinnock over 22.600 stemmer i Aberavon, der anses som et af de mest urørlige valgdistrikter for det britiske arbejderparti.

På nationalt plan står Labour til at miste 60-70 pladser i Underhuset i forhold til valget i 2017. Det viser en valgstedsmåling sent torsdag aften og en prognose fra BBC natten til fredag.

Et af partiets mest overraskende nederlag fandt sted i Blyth Valley i det nordøstlige England.

Siden 1950 har Labour haft et sikkert sæde i valgkredsen, men torsdag blev den mangeårige stime af valgsejre brudt, og nu skal en konservativ politiker repræsentere området.

Ifølge Stephen Kinnock kan tilbagegangen skyldes, at Labour ikke skulle have stillet vælgerne endnu en afstemning om britisk medlemskab af EU i udsigt, skriver BBC i et tweet.

Han mener også, at valgets store tema, brexit, på uheldig vis er blevet blandet sammen med et spørgsmål om, hvorvidt Labours leder, Jeremy Corbyn, er til at stole på.

Kinnock tilføjer, at en partiformand bliver bedømt ud fra sine resultater.

- Vi skal være et parti lige så meget for Blyth Valley som for Brighton, siger Kinnock.

Stephen Kinnock blev i 2015 valgt ind i parlamentet for første gang.

/ritzau/