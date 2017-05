Hellig eneboer byder på en dram i alperne

Eneboer søges: 58-årige Stan Vanuytrecht er netop begyndt i sit nye job som officiel eremit. Han var den heldige blandt 70 ansøgere, der havde søgt det noget utraditionelle job

Når Stan Vanuytrecht skal bruge vand, må han ud på en længere klatretur. Hans nye hjem midt i de østrigske alper har nemlig hverken elektricitet eller rindende vand.



Men det var den 58-årige belgier, der kom fra et job som landmåler, helt med på, da han for kort tid siden rykkede ind i det afsiddes beliggende kapel og begyndte i jobbet som nyudnævnt officiel eremit for den lille østrigske by Saalfelden.

Hver morgen begiver han sig derfor ud på en vandretur fra sit hjem i 1000 meters højde for at hente vand til dagens fornødenheder 250 meter længere nede ad bjerget. Og han nyder alt ved den simple tilværelse, som han blev opmærksom på, da han så en annonce for jobbet på internettet.



"Jeg tænkte straks, at det måtte være det perfekte sted for mig, men jeg troende ikke, at jeg havde en chance," fortæller Stan Vanuytrecht til Reuters.

Hidtil har den fungerende eremit i Saalfelden haft stillingen gennem mange år og selv været i stand til at finde sin afløser. Men den ensomme tilværelse i bjergene passede ikke Stan Vanuytrechts forgænger, der højst usædvanligt forlod stillingen efter bare otte måneder.



Derfor lagde jobbeskrivelsen også vægt på, at den ideelle kandidat skulle kunne leve "i fred med sig selv". Desuden skulle kandidaten "have forbindelse til den kristne tro", for det er netop essensen af en eremits virke: at leve som kristen eneboer. Hele 70 ansøgere mente, at de var kvalificerede til den beskrivelse.

Efter at have holdt jobsamtaler med otte kandidater, faldt valget dog på Stan Vanuytrech, der er tidligere katolsk diakon.



Hidtil har hans liv både budt på en skilsmisse og perioder i fattigdom. Derfor er den simple alenetilværelse ikke noget, der kommer bag på ham. Men når bjergvandrere slår vejen ind omkring det lille kapel, står han altid klar med en snaps til de voksne og et stykke kage til børnene. Alle der har behov for det, kan betro sig til eremitten ved hans lille køkkenbord og søge trøst i det kristne ord.



"Jeg nyder at tale med folk i løbet af dagen. Jeg har tid nok til mig selv om natten og tidligt om morgenen," siger Stan Vanuytrecht, der dog ikke er helt alene på bjergskråningen. Hos sig har han nemlig altid hunden Jeanne.



VIDEO: Stan Vanuytrecht fortæller om livet som eremit