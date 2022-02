Helt tilfældigt? Kinesiske medier afviser minoritets-propaganda ved OL

"Kære New York Times. Hendes navn er Dinigeer Yilamujiang.”

Sådan står der i en artikel i den statskontrollerede kinesiske avis China Daily med henvisning til den kvinde, der under åbningsceremonien ved vinter-OL forleden var med til at tænde den olympiske ild i Beijing.

På rekordtid er den 20-årige langrendsløber kommet i hele verdens søgelys – ikke fordi hun er kvinde, men fordi hun stammer fra det muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen, uighurerne, som den kinesiske regering beskyldes for at forfølge og undertrykke i ekstrem grad.

New York Times skrev derfor en artikel med overskriften ”Det er en provokation, når Kina vælger en atlet med et uighursk navn til at tænde den olympiske ild.” Også andre vestlige medier har forholdt sig til sagen, eksempelvis France 24, der skrev, at Kina har ”kastet en ung uighursk atlet ind i rampelyset”. Men reaktionen fra China Daily var, som det står i artiklen, ”at uanset hvilke tiltag Kina sætter i værk, så skal vestlige medier altid finde en måde at forvrænge dem på”.

Imødegå kritik

Det er ingen hemmelighed, at Kina sjældent forsømmer en lejlighed til at blankpolere nationens image. Og at det netop var en uighursk atlet, der havde fået det ærefulde hverv at være fakkelbærer ved åbningsceremonien, var nok heller ingen tilfældighed, selvom valget ifølge Den Internationale Olympiske Komité, IOC, intet havde med Yilamujiangs etnicitet at gøre.

”Åbningsceremonien er selvfølgelig noget, som værtslandet står for med diverse kreative input. Vi er kun involveret i begrænset omfang. Det her er en atlet, der er med i konkurrencerne, hun har al mulig ret til at være med her – uanset hvilken baggrund hun har,” lød det fra IOC's talsmand, Mark Adams, ved et pressemøde dagen efter åbningen.

Men som professor Ma Haiyun fra Frostburg State University i Maryland siger til avisen South China Morning Post, så var de færreste i tvivl om, at udvælgelsen af Dinigeer Yilamujiang havde et klart budskab.

”Ved at vælge en uighursk atlet til at tænde den olympiske ild prøver Kina at imødegå den stærke kritik fra Vesten om folkedrab eller forfølgelse af uighurerne – og i det hele taget 'kinesificering' af etniske minoriteter,” siger professoren, der er ekspert i forholdene omkring Xinjiang-provinsen.

På Twitter er Zumretay Arkin, programdirektør for World Uighur Congress, en international organisation for uighurer i eksil, skarp i sin kritik af IOC:

”Der er her tale om det allermest politiske tiltag, og så fastholder IOC stadig, at legene er upolitiske,” skriver hun.

Hovedpersonen blev væk

Den Internationale Olympiske Komité kunne i øvrigt ikke svare på, hvorfor Dinigeer Yilamujiang ikke var til rådighed for pressen, efter at hun havde gennemført sit langrendsløb om lørdagen. Her blev hun nummer 43, men alligevel ville flere lokale og udenlandske medier gerne tale med hende bagefter i den såkaldte mixed zone, hvor journalister kan møde sportsfolkene. Yilamujiang og et par andre kinesiske skiløbere dukkede dog aldrig op.

Udeblivelsen vakte undren, men den 20-årige OL-debutant havde dog udtalt sig til partiavisen Xinjiang Daily, hvor hun ifølge Wall Street Journal sagde følgende:

”Kina har gjort alt for mig, nu er det op til mig at træne hårdt og gøre mit land ære.”

Også det statslige nyhedsbureau Xinhua havde fremhævet hendes medvirken i åbningsceremonien som et symbol på nationalt sammenhold, og her udtalte hovedpersonen følgende:

”Det øjeblik vil jeg huske og glæde mig over hver eneste dag resten af mit liv.”

Nu da vinter-OL er godt i gang, kan Kinas leder Xi Jinping formentlig ånde lettet op, eftersom en række landes diplomatiske boykot ikke i nævneværdig grad er kommet til at stjæle opmærksomheden fra hans store prestigeprojekt. Topmødet mellem Xi og Ruslands præsident Vladimir Putin løb faktisk med de fleste overskrifter, og der var heller ikke helt tomt på VIP-pladserne ved legene, eftersom omkring 30 statsledere havde taget turen til Beijing for at være med til åbningen. Også FN's generalsekretær António Guterres var til stede og holdt møde med Xi Jinping, hvor han takkede for indsatsen omkring OL.

Der kan dog hurtigt komme malurt i bægeret, for det ventes, at FN meget snart udgiver en længe ventet rapport om menneskerettigheder i Xinjiang – en rapport som organisationen dog ville vente med at publicere til efter OL.