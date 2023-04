Her er årets bedste pressefoto

Den ukrainske fotograf Jevhen Maloljetka befandt sig i Mariupol i de første dage af krigens begyndelse i februar 2022.

Og her tog han et billede, som på kort tid skulle blive ikonisk. På en båre bliver en gravid kvinde slæbt ud af et sønderbombet hospital, hvor hun skulle have født sit barn.

Men både kvinden og hendes barn døde kort tid efter bombardementet i den ukrainske havneby.

Med det som bagtæppe vandt Jevhen Maloljetka i dag World Press Photos pris for årets mest betydningsfulde enkeltbillede, også kaldt verdens bedste pressefoto, for netop det billede.

