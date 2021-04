Her er de tre anklager mod Netanyahu

* Sag nummer 1000: Dyrebare gaver til Netanyahu-familien.

Netanyahu og hans familie mistænkes for at have modtaget gaver - herunder luksuscigarer, champagne og smykker - fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester.

* Sag nummer 2000: En hemmelig avisaftale.

Netanyahu menes at have forsøgt at indgå en aftale med ejeren af den israelske avis Yediot Aharonot med det formål at få mere positiv medieomtale.

Til gengæld skulle Netanyahu have arbejdet for udviklingen af en ny lovgivning, der skulle begrænse udbredelsen af den konkurrerende avis Israel Hayom.

* Sag nummer 4000: Positiv omtale til gengæld for tjenester.

Premierministeren anklages for at have forhandlet med Shaul Elovitch, der er en af den israelske telegigant Bezeqs hovedejere.

Målet for Netanyahu var ifølge anklagen at få positiv omtale på Elovitchs nyhedshjemmeside Walla til gengæld for politik, der skulle gavne Bezeq.

Kilde: AFP.

/ritzau/