Her er de tyske partiers mærkesager, styrker og svagheder

Det socialdemokratiske SPD

Kanslerkandidat, nuværende finansminister og vicekansler Olaf Scholz er det tyske forbundsdagsvalgs joker. For halvanden måned siden blev hans kanslerdrømme endnu mødt med hånlige smil på grund af socialdemokraternes mangeårige interne splittelse og identitetskrise. Siden er SPD skudt i vejret, godt hjulpet på vej af de andre kanslerkandidaters fejl, og Scholz står til at blive valgets vinder. Hans styrke er, at han fremstår grundig og saglig og minder om den populære, afgående kansler Angela Merkel. Hans svaghed er, at han for mange tyskere virker glat og taler i politiske fraser, deraf øgenavnet Scholzomat. Hans finansministerium blev for nylig udsat for en politirazzia efter mistanke om, at en særlig enhed under ministeriet til bekæmpelse af hvidvask af penge har sjusket med efterforskning. Sagen kunne ligne en bombe under Scholz’ kandidatur, men har ikke skadet hans popularitet. SPD har i årevis lidt af, at Merkels CDU har overtaget mange af SPD’s mærkesager, og partiet har haft svært ved at fremhæve sine politiske resultater som juniorpartner i 12 af Merkels 16 år ved magten. Blandt SPD’s mærkesager er social retfærdighed, sikre pensioner og klima. Scholz ønsker en ”moderat stigning” i CO2-afgifter og et klimaneutralt Tyskland i 2045, taler om betalelige boliger til alle og vil hæve mindstelønnen fra 9,60 euro til 12 euro i timen.