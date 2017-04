Her er topkandidaterne til det franske præsidentvalg

Bliv klogere på de fem kandidater, der fører i meningsmålingerne op til det franske præsidentvalgs første runde søndag

Piraten, der kom ind fra venstre

Jean-Luc Mélenchon (Det Oprørske Frankrig)



Det konservative dagblad Le Figaro har karakteriseret ham som en mellemting mellem Robespierre, Lenin og Venezuelas afdøde diktator Hugo Chavez. En anerække, som Jean-Luc Mélenchon formentlig vil tage som en kompliment. Lederen af ”Det oprørske Frankrig”, La France insoumise, er kendt både for sit hidsige temperament og sine oratoriske talenter. Hans verbale angreb mod pressen er legendariske, og udtryk som ”blødhjerne”, kraftidiot og hyæne er nogle af de pænere gloser, han tiltaler journalisterne med. Men på en talerstol er han en veritabel folketribun.

Læs også: Det franske demokrati er i undtagelsestilstand

”Han er den kandidat, der bedst mestrer det franske sprog. Han er den eneste, der skifter mellem forskellige sproglige registre og taler til både en veluddannet vælgerskare og til en militant arbejderbase,” skriver Adrien Rivierre, specialist i retorik, i dagbladet Les Echos.

Selv Jean-Luc Mélenchons modstandere indrømmer, at han er den mest kultiverede af kandidaterne. Han er tidligere gymnasielærer i filosofi og fransk litteratur og kan sine litterære og filosofiske referencer på fingrene. Hans logo under præsidentvalget, det græske bogstav phi, udtales som initialerne i France insoumise, men er også en reference til det græske demokrati.

Læs også: De franske vælgere flirter med ekstremerne

Den 65-årige politiker er født af spanske forældre i den daværende franske koloni Marokko. Hans politiske karriere begyndte i studentertiden i Socialistpartiet, hvor han tilhørte den trotskistiske venstrefløj. Han var minister for faglige uddannelser mellem 2000 og 2002, men brød siden ud af partiet og dannede Le Parti de Gauche, Venstrepartiet, som han repræsenterer i Europa-Parlamentet.





Hårdtarbejdende, men farveløs

Benoît Hamon (Socialistpartiet)



Under et af sine første store tv-interviews efter at have vundet det socialistiske primærvalg havde Benoît Hamon en lykkeamulet i inderlommen – en lille seddel, hvorpå den ene af hans døtre på fem og otte år havde opmuntret ham: ”Giv dem allesammen høvl, far”. Men siden primærvalget har Benoît Hamon snarere selv indkasseret høvlene. En efter en er hans partifæller flygtet til den mere højreorienterede Emmanuel Macron.



Den tidligere undervisningsminister har heller ikke kunnet drage fordel af beskyldningerne om at være ”venstrepopulist” med sit forslag om en bogerløn til alle. Vælgerne på den yderste venstrefløj foretrækker Jean-Luc Mélenchon.

Hamon, 49-årig bachelor i historie, har ikke rivalens karisma og retoriske evner. Hans to yngre brødre beskriver ham som humoristisk og en festlig fætter, men han er især kendt for at være ualmindeligt arbejdsom. Han forbereder sig med næsten overdreven flid inden hver tv-optræden, men han mangler, som hans kritikere siger, fuldstændig politisk kant.



”Dette image som et medlem af partiapparatet klæber til mig,” har Benoît Hamon selv erkendt.



Benoît Hamon er søn af en skibsværftsarbejder fra Bretagne, der blev udstationeret i Senegals hovedstad Dakar, hvor sønnen blev sendt i skole hos den katolske Marist-orden. Streng disciplin men også et multikulturelt miljø prægede hans første skoleår, og da han siden vendte tilbage til Bretagne, var det anti-racismen, der førte ham ind i politik efter et skinhead-overfald på to pakistanere.



Benoît Hamon er tidligere leder af Socialistpartiets ungdomsparti, tidligere talsmand for partiet og tidligere minister.





En politisk mystiker

Emmanuel Macron (Fremad)



Fransk presse morer sig over hans såkaldte Kristus-attitude. Emmanuel Macron har en prædikants intonationer og tager mod sine tilhængeres jubel med himmelvendt blik og udbredte arme, som bad han sin Gud og skaber om hjælp til at lede folket. ”Politik er mystik. Jeg afviser ikke denne Kristus-attitude. Men jeg forsøger heller ikke at være en prædikant,” har han selv sagt til ugeavisen Journal du Dimanche.



På mindre end et år er den tidligere økonomiministers bevægelse ”Fremad” (En Marche) godt i gang med at udkonkurrere de gamle hæderkronede partier på Frankrigs politiske hjemmemarked. Hans produkt, ”det bedste fra venstrefløjen, det bedste fra højrefløjen og det bedste fra midten”, har gjort ham til en af valgets favoritter.



Emmanuel Macron var 17 år, da han forelskede sig i sin lærerinde, der underviste i fransk, latin og drama. Hun var 23 år ældre, gift og mor til tre børn. 13 år senere, i 2007, blev parret gift, og Brigitte Macron er en af hans vigtigste rådgivere i præsidentvalget.



Emmanuel Macron har en master i filosofi og en eksamen fra Ecole Nationale d’Administration, ENA. Som 30-årig blev han headhuntet til storbanken Rothschild & Cie, hvor han blev kendt som ”finansverdenens Mozart” og tjente en formue takket være en blanding af ”intellektuel hurtighed, arbejdsiver, dømmekraft og charme”, ifølge en af bankens ledere.



I 2012 blev han rådgiver for den nyvalgte socialistiske præsident Francois Hollande, som i 2014 gjorde ham til økonomiminister. Alle beskyldninger om, at han er arkitekten bag Hollandes fejlslagne politik, preller dog af på den 39-årige præsidentkandidat, der stadig er et mysterium.





Frankrigs svar på Thatcher

Francois Fillon (Republikanerne)



Det er svært at forestille sig, men Frankrigs svar på den tidligere britiske premierminister og ”jernlady”, Margaret Thatcher, var i sin skoletid noget af en ballademager. Francois Fillon havde svært ved at indordne sig under disciplinen i jesuitternes privatskole nær Le Mans i det nordvestlige Frankrig, hvor han blev født i 1954 som den ældste af fire sønner i en ærkegaullistisk familie. Fillon organiserede en strejke mod en engelsklærer og medbragte også en tåregasbombe til en prøve, fortæller hans karakterbog, som blev offentliggjort i 2005, da Francois Fillon var undervisningsminister.



I mellemtiden havde han fået opbygget et solidt image som respektabel provinsdignitar. En udadlelig katolsk pater familias med hjemmegående hustru og fire børn og en lidenskab for bilvæddeløb som det eneste farverige islet i en ellers diskret og arbejdsom profil.

Så lidt selvhævdende var han selv som Frankrigs premierminister fra 2007 til 2012, at præsident Nicolas Sarkozy kaldte ham for ”Mr. Nobody” (Hr. Ingen). Så meget desto hårdere blev han ramt af afsløringerne af hustruens vellønnede bijobs, blandt andet som parlamentsassistent, til en samlet indtægt på over 700.000 kr.



Francois Fillon mødte sin hustru, den unge walisiske Penelope Clark i 1970’erne, da de begge var jurastuderende. De blev gift i 1980, og året efter blev den kun 27-årige jurist valgt ind i parlamentet for gaullistpartiet RPR. Han blev siden også borgmester i Sablé-sur-Sarthe, tæt på fødebyen Le Mans, og derefter regionspræsident, inden han fik sin første ministerpost som minister for videregående uddannelser i 1993.





Arving til et familieforetagende

Marine Le Pen (Front National)



Første gang Marine Le Pen fulgte sin far, Jean-Marie Le Pen, i en valgkamp, var hun 15 år gammel og især interesseret i at knytte sig til en far, der var fraværende i det meste af hendes barndom. Le Pen-familien har ført et stormfuldt liv, og den yngste af Jean-Marie Le Pens tre døtre var i vid udstrækning overladt til sig selv i den herskabelige villa nær Paris, Montretout, som nogle af hendes biografier beskriver som et familiehelvede.



Faderen havde travlt med at føre politik med sit parti, Front National, og forældrenes skilsmisse endte i skandalebladene, da moderen Pierette Le Pen lod sig fotografere halvnøgen til mandemagasinet Playboy for at genere sin eksmand. Men de ekstravagante fester med champagne i stride strømme, som Le Pen-familien var kendt for, fortsatte op igennem 1990’erne. Og Marine Le Pen skaffede sig et solidt rygte i Paris’ natklubber.

Læs også: Le Pen benægter Frankrigs ansvar i jødeforfølgelser

Den unge kvinde læste dog også jura og aflagde advokatløfte, og i 1993 blev hun leder af den juridiske afdeling i Front National, inden hun i 2010 blev valgt som ny partileder. Hun begyndte at rydde op i partiets antisemitiske arv og gøre partiet mere stuerent. Men hovedrengøringen gik mere til bunds, end Jean-Marie Le Pen havde regnet med. Hans gentagne antisemitiske provokationer endte med at få konflikten mellem far og datter til at bryde ud i lys lue.



Marine har ekskluderet sin far af partiet, men Front National er stadig et familieforetagende. Hun blev i 2002 gift med en af Front Nationals lokale folkevalgte politikere, efter at være blevet skilt fra sine tre børns far. Hun lever i dag sammen med den ene af partiets to næstformænd, Louis Aliot. Og hendes nærmeste rival i partiet er hendes egen niece, Marion Maréchal-Le Pen, som Marine i mange år var reservemor for.