Her er Obamas største sejre og nederlag

Barack Obamas målsætning som præsident var at forbedre middelklassens kår og føre USA sikkert ind i det 21. århundrede. Han efterlader sig en nation, som er i bedre forfatning, end da han overtog den. Men hans løfte om at forene det delte land er slået fejl. Vi har samlet USA's 44. præsident største sejre og nederlag

Fem sejre

Sundhedsreformen. Flere end 20 millioner amerikanere er blevet forsikrede siden vedtagelsen af Obamacare, den mest gennemgribende sociale lovgivning indført i USA i de seneste 50 år.



Økonomi. Obamas hjælpepakke har genrejst USA’s økonomi efter den værste krise siden 1930’erne.



Osama bin Laden. Drabet på terror-lederen Osama bin Laden, der var hjernen bag angrebet mod USA den 11. september 2001, og som skjulte sig i Pakistan, i 2011 styrkede Obama både indenrigs- og udenrigspolitisk.

Iran-aftalen. I sommeren 2015 forhandlede seks stormagter anført af USA en historisk aftale på plads, der skal forhindre præstestyret i Teheran i at udvikle atomvåben.

Klimaet. Obama spillede en central rolle i vedtagelsen af Paris-aftalen i 2015, der skal bremse den globale opvarmning. Dertil kommer, at den andel af den amerikanske energisektor, der afhænger af vind- og solkraft, er øget kraftigt i hans embedsperiode.





Fem nederlag

Våbenkontrol. Efter masseskyderiet af 20 førsteklasse-elever på grundskolen Sandy Hook i Newtown i delstaten Connecticut i december 2012 lovede en dybt berørt Barack Obama, der kaldte dagen for ”den værste” i sin embedsperiode, at han ville stå i spidsen for en stramning af USA’s våbenlovgivning. Men Kongressen stejlede, og Obama siger i dag, at dette er hans største politiske skuffelse.



Guantanamo. Obama formåede ikke at opfylde sit valgløfte om at lukke det omstridte fængsel for mistænkte terrorister på Cuba. Hans regering har overført flere Guantanamo-fanger til tredjelande, men politisk modstand i Washington har blokeret for en fuld lukning.

Syrien. Krigen i Syrien er ikke den amerikanske præsidents ansvar, men hans manglende vilje til at sætte handling bag ord og straffe den syriske leder, Bashar al-Assad, for hans forbrydelser mod civilbefolkningen, kan betegnes som Obamas største humanitære svigt.



Indvandringsreform. Demokraterne og Republikanerne er enige om, at behovet for en omfattende reform af USA’s indvandringslovgivning er presserende. Det er imidlertid ikke lykkedes Obama at få Kongressen til at vedtage en omfattende reform på området.

Fællesskab. Præsident Obama gik til valg på fællesskab, men det lykkedes ham ikke at indføre et tværpolitisk samarbejde i Washington eller at samle amerikanerne. Ifølge en nylig Gallup-måling mener 77 procent af amerikanerne – den højeste andel målt nogensinde – at nationen er splittet, og grupper er uenige om dens mest centrale værdier.