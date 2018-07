Her er planen for Trumps tur til Europa

* USA's præsident, Donald Trump, lander i Bruxelles tirsdag 11. juli sidst på dagen.

* Trump deltager onsdag den 11. og torsdag den 12. juli i Natos topmøde i alliancens nye hovedkvarter i Bruxelles.

* Torsdag aften ventes Trump at lande i Stansted nord for London.

* Fredag 13. juli ventes han at møde den britiske premierminister, Theresa May, på landstedet Chequers og dronning Elizabeth på Windsor Castle uden for London.

* Derefter rejser Donald Trump til Skotland, hvor han ejer to golfbaner. Ifølge britiske medier ventes Trump at blive i Skotland til søndag aften, hvor han rejser til Helsinki.

* Mandag 16. juli møder Trump den russiske præsident, Vladimir Putin, i Helsinki.

