"Endelig har USA fået en ordentligt statsmand": Danskere reagerer på Joe Bidens indsættelsestale

Håb og demokrati var i fokus i Joe Bidens første tale som USA's 46. præsident. En tale, som fik markante danskere til tasterne. Kristeligt Dagblad samler her et udpluk af reaktionerne

Til tonerne af den amerikanske nationalsang blev Joe Biden onsdag aften indsat som præsident. I sin første tale til nationen opfordrede han sine landsfolk til at begynde på en frisk efter en periode med ekstrem splittelse.

Splittelse på trods, så har demokratiet alligevel sejret. Det sagde den nyindsatte præsident, mens han henviste til den voldelige menneskemængde, der for få uger siden angreb amerikansk politiks ubestridte højborg: Kongressen.

"Hele min sjæl ligger i dette. At bringe Amerika sammen, forene vores folk, forene vores nation. Og jeg beder hver eneste amerikaner om at slutte sig til mig om dette formål," lød opfordringen fra Joe Biden, som undervejs i talen gjorde det klart, at hans mål er at forene amerikanerne i et fornyet sammenhold ovenpå de seneste fire år under forgængeren Donald Trump.

Joe Biden nævnte dog ikke navnet på den netop afgåede præsident, som heller ikke var til stede ved onsdagens indsættelse.

Og det var der en helt særlig grund til. Ifølge Joe Bidens talsperson, Jen Psaki, ville Joe Biden holde en tale, der så fremad og fokuserede på samling - i stedet for at se tilbage på de sidste fire år under Donald Trump.

"Vi tilbringer meget mindre tid med at tale om og tænke på og bekymre os om Donald Trump, end de fleste måske formoder," siger JenPsaki.

På det de sociale medier hylder en række danskere Joe Biden for sin tale:

