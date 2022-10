Her er Storbritanniens næste premierminister

Den tidligere finansminister Rishi Sunak er bekræftet som ny konservativ leder og næste premierminister i Storbritannien.

Det sker mandag eftermiddag i det britiske parlament.

42-årige Sunak er klar som ny premierminister, efter at Penny Mordaunt trak sit kandidatur få minutter før en deadline mandag klokken 15.00 dansk tid.

Her skulle eventuelle kandidater have samlet støtte fra mindst 100 konservative parlamentsmedlemmer, hvis de fortsat skulle være med i kampen om at overtage premierministerposten fra Liz Truss.

Rishi Sunak ventes at tale til de britiske parlamentsmedlemmer mandag klokken 15.30. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Liz Truss trak sig som premierminister 20. oktober.

Efterfølgende meldte Penny Mordaunt sig officielt på banen som kandidat til at overtage posten. Søndag gjorde Sunak det samme.

Der var længe også spekulationer om, hvorvidt den tidligere premierminister Boris Johnson ville melde sig som kandidat. Han meddelte søndag aften dog, at det ikke var det rette for ham at gå efter posten igen.

Mordaunt annoncerede mandag klokken 14.58 - to minutter før deadline - at det nu er på tide at samle sig bag den nye premierminister.

- Vi skylder landet, hinanden og Rishi at samle os og samarbejde for landets bedste. Der er meget arbejde at gøre, skriver Mordaunt på Twitter.

Sunak var finansminister i Johnsons regering fra februar 2020 til juli 2022. I juli trak han sig i protest mod Johnson, der kort tid efter gik af.

Sunak tabte herefter et opgør med Liz Truss om at blive premierminister.

Truss blev premierminister 6. september og meddelte sin afgang efter 45 dage på posten. Hun er den premierminister med klart kortest tid på posten.

Hidtil har rekorden tilhørt George Canning. Han nåede 119 dage som premierminister, før han døde af tuberkulose i august 1827.

