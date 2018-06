Her kan du læse alt om handelsopgøret mellem USA og EU

Nu kommer EU's svar på Trumps told på stål og aluminium. Læs her om metalopgørets tidsplan og konsekvenser.

EU-lande har torsdag godkendt gengældelsestold på 25 procent på udvalgte amerikanske produkter. Sådan har handelsopgøret mellem USA og EU forløbet.

HER ER TIDSPLANEN:

* 1. marts: USA's præsident, Donald Trump, varsler nye toldsatser på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium.

Trump siger, at handelskrige er gode og lette at vinde. Trump begrunder de nye toldsatser med hensynet til USA's nationale sikkerhed. Den begrundelse afviser EU og andre lande.

* Hensigten med USA's nye told er først og fremmest at ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked. Men tolden rammer meget bredere og truer fra starten med at udløse en større handelskrig.

* 8. marts: Trump underskriver beslutningen og lover at undtage Canada og Mexico fra tolden. Andre af USA's venner kan forhandle om at slippe.

* EU forbereder en række modtræk i form af mulig told på en stribe amerikanske varer, en klage over USA til verdenshandelsorganisationen WTO og et forsvar mod at blive oversvømmet af billig stål, der omdirigeres som følge af USA's nye told.

* 22. marts: USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, meddeler, at EU og seks lande foreløbig er undtaget fra tolden på stål og aluminium.

* 23. marts: De nye toldsatser træder i kraft for alle lande, der ikke har fået undtagelser eller udsættelser. EU er undtaget til 1. maj.

* 1. maj: USA beslutter at forlænge undtagelsen fra de nye toldsatser for EU, Canada og Mexico. Men kun med en måned. EU forlanger en permanent undtagelse. Japan rammes af den nye USA-told.

* 1. juni: USA ophæver undtagelsen for EU, Canada og Mexico. De svarer kort tid senere, at de vil indføre told på udvalgte amerikanske varer.

* 14. juni: EU vedtager på et møde i Den Stående Komité for handelsbarrierer sit svar på den amerikanske straftold.

* 20. juni: EU's straftold på en stribe amerikanske varer kan træde i kraft. Det er ifølge WTO-reglerne for varsling den tidligst mulige dato.

HER RAMMER STRAFTOLDEN:

* De nye amerikanske toldsatser på stål og aluminium vil ramme en europæisk eksport, der i 2017 udgjorde en værdi på 6,4 milliarder euro. Det svarer til 48 milliarder kroner.

* EU er parat til at slå igen med ny told på amerikanske varer til en værdi af 2,8 milliarder euro eller 21 milliarder kroner.

* Listen over amerikanske varer, som EU vil ramme, tæller alt lige fra Harley Davidson-motorcykler over Levis-cowboybukser til juice og bourbon.

* EU's liste går bevidst efter at ramme produkter fra områder, der har stemt for Donald Trump og hans partifæller.

* For eksempel er Paul Ryan, der er republikansk formand for Repræsentanternes Hus, valgt i Wisconsin. Her har Harley Davidson sit hovedkvarter.

* Og bourbon kommer fra Kentucky, hvor den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, er valgt.

KONSEKVENSER FOR DANMARK:

* Den amerikanske metaltold rammer umiddelbart en dansk eksport til USA på omkring 200 millioner kroner om året.

* EU's svar på den amerikanske told ventes at ramme dansk import fra USA til en værdi af omkring 300 millioner kroner om året.

* Blandt andet vil danske importører af grilludstyr og andre varer af jern og stål samt bourbon blive ramt.

Kilder: EU-Kommissionen, Folketingets Europaudvalg, Dansk Industri, Ritzau

/ritzau/