Heunicke suger corona-erfaringer for at forsinke spredning

På EU-krisemøde suger sundhedsministeren erfaringer for at undgå for stor overbelastning af sundhedsvæsen.

I Danmark venter man, at spredningen af coronavirus bliver langt mere alvorlig. Men kan man forsinke udviklingen, vil det være en afgørende fordel, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han er fredag til krisemøde mellem EU's sundhedsministre i Bruxelles, og her vil han indhente erfaringer fra andre medlemslande for at undgå en for voldsom overbelastning af sundhedsvæsnet.

- Vi er i en gunstig situation i Danmark med relativt få smittede i forhold til mange andre europæiske lande. Det, som de har nu, er det, som vi kan se frem imod, siger Heunicke.

- Har de begået nogle fejl undervejs, så skal vi selvfølgelig også lære af dem, siger han før et EU-krisemøde om corona.

Indtil videre har EU-landene håndteret spredningen af det nye coronavirus, der udspringer fra Kina, ret forskelligt.

Magnus Heunicke siger, at danske myndigheder ud over at gøre alt, hvad man "overhovedet vurderer er nødvendigt", også har et "forsigtighedsprincip" om, at man hellere gør for meget, hvis der er den mindste tvivl.

- Det, som vi gør nu i disse uger, er afgørende for, hvordan de næste måneder går, og hvordan smitten vil sprede sig også til Danmark, siger han.

Han siger, at der er planer klar i skuffen til det næste scenarie.

- Vi bliver ikke ved med at kunne inddæmme og stoppe, at der også vil være smitte i Danmark. Det er det næste, der kommer, siger han.

På EU-plan er flere end 4000 smittet med coronavirus, og mellem 150 og 200 er døde som følge af smitte med virusset.

Italien er det værst ramte land med godt tre fjerdedele af det samlede antal smittede i EU. På verdensplan er Kina det sted, hvor langt flest er smittet. Flere end 3100 mennesker i Kina er døde som følge af coronavirus.

- Vi følger situationen meget nøje - time for time, og vi er hele tiden klar til at skærpe vores retningslinjer. Vi kan se, at Udenrigsministeriets rejsevejledning bliver gradvist skærpet.

- Med det følger også anden dansk myndighedsindsats. Vi går efter vores princip om, at vi skal holde os to skridt foran, hvis sundhedsmyndighederne mener, at det kan have en gavnlig effekt, siger Heunicke.

Fredag formiddag holder statsminister Mette Frederiksen (S) pressemøde om coronavirus. Hun har varslet skærpede tiltag.

/ritzau/