Hillary Clinton advarer USA mod ordkrig med Nordkorea

USA går Kim Jong-uns ærinde, når man truer Nordkorea, siger den tidligere udenrigsminister.

Hillary Clinton, den tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat i USA, siger onsdag, at det er "farligt og snæversynet", når USA truer med at starte en krig på den koreanske halvø.

Clinton, der tabte præsidentvalget i 2016 til Donald Trump, taler onsdag ved en kongres i den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

- Der er ingen grund til, at vi er krigeriske og aggressive over for Nordkorea, siger Clinton.

Hun efterlyser, at diplomatiske midler i højere grad bliver taget i brug over for den isolerede stat.

Spændingerne mellem USA og Nordkorea er blevet gradvist større det seneste år. Blandt andet har Nordkoreas atomtest og gentagne missilaffyringer forværret de to landes forhold.

USA's præsident, Donald Trump, har flere gange truet Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i de seneste måneder.

Blandt andet sagde Trump i en tale i FN's Generalforsamling for nylig, at USA kan blive nødt til at "udslette" Nordkorea.

Men den slags er lige, hvad Nordkorea ønsker, mener Clinton.

- At starte en ordkrig med Kim Jong-un er noget, der får ham til at smile, siger Clinton. Hun nævner dog ikke Donald Trumps navn.

Men den tidligere udenrigsminister siger, at USA's allierede i stigende grad har udtrykt, at de er bekymrede over, om de kan stole på USA.

/ritzau/Reuters