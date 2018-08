Hinsides håndtrykket: Hilsner fra hele verden

Det er ikke alle steder i verden, man giver hånd. Kindkys, buk og hånden på hjertet er nogle af de måder, man hilser på hinanden. Klik på kortet og bliv klogere på kutymen

I Malaysia er det god skik at hilse på den ældste person i forsamlingen først og kun hilse på det modsatte køn, hvis kvinden tager initiativ. I Frankrig kan antallet af kindkys variere mellem ét og fire, og i Tibet er det en gammel tradition at stikke tungen ud af munden som hilsen.

I Danmark er håndtrykket normen i de fleste formelle sammenhænge. Men måske bliver det snart lov ved den ceremoni, som bliver holdt for nye statsborgere på Christiansborg. Dansk Folkeparti og De Konservative foreslår nemlig at gøre håndtrykket lovpligtig, når ansøgere får tildelt statsborgerskab.

Klik rundt på kortet og se, hvilke andre måder, man har tradition for at hilse på hinanden verden over.

Kilde: New York Times og Cultural Atlas.