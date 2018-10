Mindst 50 hinduer dræbt på togspor under højtid i Indien

Over 50 mennesker er dræbt i Indien, hvor brag fra fyrværkeri forhindrede folk i at høre et tog nærme sig.

Snesevis af mennesker er dræbt, efter at et tog kørte ind i en menneskemængde i byen Amritsar i det nordlige Indien fredag aften.

Her var mange mennesker samlet i forbindelse med hinduhøjtiden Dussehra.

Ofrene for ulykken stod på togsporet og kunne angiveligt ikke høre toget komme på grund af larm fra fyrværkeri, rapporterer NDTV.

- Der er over 50 dræbte. Vi er i færd med at evakuere folk og bringe de kvæstede til hospitalet, siger politikommissær SS Shrivastava til den indiske tv-station NDTV.

Et ledende medlem af det indiske Kongresparti, Pratap Singh Bajwa, bekræfter ifølge nyhedsbureauet AP, at mindst 50 mennesker er dræbt.

Han tilføjer, at toget ikke stoppede, efter at det havde ramt menneskemængden.

Øjenvidner siger ifølge NDTV, at mange af de dræbte er børn.

Et af øjenvidnerne kritiserer, at hverken lokale myndigheder eller arrangørerne bag hindufestivalen havde taget højde for togtrafikken i området.

- De skulle have sikret sig, at toget stoppede eller sagtnede farten, siger øjenvidnet til det indiske nyhedsbureau Ani.

Omkring 700 mennesker var samlet til hindufestivalen Dussehra, hvor hinduer brænder en figur af, der skal forestille en dæmon.

Bålet var opstillet meget tæt på togsporet, rapporterer flere indiske medier.

/ritzau/