Historien om muteret coronavirus i danske mink går verden rundt

Truslen mod covid-19-vaccinen fra muteret virus i danske mink trækker overskrifter i internationale medier.

I internationale medier verden over kan man torsdag læse historien om, at Danmark vil aflive de op mod 17 millioner mink på danske minkfarme.

Det skyldes frygten for, at den muterede coronavirus i danske mink i værste fald kan betyde, at pandemien starter forfra med udgangspunkt i Danmark.

Nyheden er blevet bragt af både det britiske nyhedsbureau Reuters, det franske AFP, det amerikanske AP og det tyske dpa bringer historien.

Også BBC, The Guardian, CNN og The New York Times har skrevet historien om Danmarks planer om at aflive alle danske mink.

- Den danske regering vil aflive millioner af mink på flere end 1000 minkfarme, med henvisning til bekymring for at en mutation i den nye coronavirus, som har spredt sig blandt mink, potentielt kan påvirke effekten af en vaccine til mennesker, skriver The New York Times.

/ritzau/