Historiker: Dronningetitel til Camilla giver klarhed

Dronning Elizabeths udmelding om, at Charles' hustru Camilla skal bære titlen Queen Consort, når Charles overtager tronen, giver en klarhed i forhold til det britiske kongehus' fremtid.

Det mener Lars Hovbakke, der er historiker og kongehuskender.

- Der her skaffer nogle rene linjer i forhold til, hvad der kommer til at ske, siger han.

I anledning af, at dronning Elizabeth har siddet på tronen i 70 år, har hun skrevet et brev, hvor hun gør det klart, at hun ønsker, at Camilla skal få titlen Queen Consort, når Charles bliver konge.

Camillas kommende titel betyder hustru til den regerende konge.

Ifølge Lars Hovbakke er titlen formelt sammenlignelig med den titel danske dronning Margrethes afdøde mand, Prins Henrik, havde som prinsgemal.

- Der ligger det i titlen, at hun bliver officielt godkendt som hans ægtefælle, så hun kan deltage i de officielle pligter på samme måde, som prins Henrik kunne, da han var prinsgemal i Danmark, siger han.

Prins Charles og Camilla har været gift siden 2005, men der er ifølge historikeren en god grund til, at det først er nu, at Camilla får tilsagn om den titel, der venter hende.

- Det er nok noget, som dronningen og hoffet har trukket i mange år, fordi de har skulle have tid til at overveje, hvad der skulle ske, og man skulle have en afklaring på, præcis hvad Charles' situation var i forhold til Camilla.

- Det er ikke noget, som man har kunnet give hende lige med det samme, få år efter Dianas død. Det er noget, man er blevet nødt til at vente med, og man kan sige, at der er en konkret anledning, nu hvor dronning Elizabeth skal fejre sine 70 år på tronen.

Prins Charles var gift med Diana frem til 1996. Året efter døde Diana i en bilulykke.

Diana var meget populær i Storbritannien, og der var stor sorg i landet, da hun døde.

Diana sagde efter skilsmissen til Charles, at der havde været tre personer i deres ægteskab med henvisning til Camilla.

Lars Hovbakke fortæller, at Camilla ikke har været en særlig populær figur i det britiske kongehus.

- Hun har været upopulær i kongehuset, fordi hun har lavet uorden i systemet i forhold til, hvad dronning Elizabeth og prins Philip havde tænkt sig.

- Hun var ikke på niveau med en, man synes skulle være gift ind i kongehuset, siger han.

