Historiker spår jagt på nationalistiske vælgere i Tyrkiets anden runde

Med næsten alle stemmer optalt efter det tyrkiske valg tyder alt på, at præsident Recep Tayyip Erdogan og oppositionens præsidentkandidat, Kemal Kiliçdaroglu, skal ud i en anden valgrunde.

Her kommer præsidentkandidaterne til at forsøge at høste nationalistiske stemmer. Det vurderer historiker Mathias Findalen, der har fulgt tyrkisk politik i 15 år og er forfatter til bogen "Det Tyrkiet der splitter".

- De næste to uger tyder det på, at man især vil tale til de yderligere nationalistiske stemmer, der er blandt vælgerne.

- Der er generelt sket en højredrejning i det her valg, og det tyder på, at det vil få endnu mere skub, fordi de fem procent, som den tredje præsidentkandidat, Sinan Ogan, har fået, er nogle af de ultranationalistiske stemmer, og dem skal både Erdogan og oppositionen ud og prøve at mobilisere, siger han.

Mathias Findalen kalder højredrejningen ved valget for "bemærkelsesværdig". Det skyldes, at to tredjedele af befolkningen i forvejen stemmer til højre for midten, forklarer han.

Mandag formiddag var 99,38 procent af stemmerne talt op. Her havde Recep Tayyip Erdogan 49,42 procent af stemmerne, mens Kemal Kiliçdaroglu havde 44,95 procent af stemmerne.

En kandidat skal have mindst 50 procent af stemmerne plus én stemme for at løbe afsted med sejren i første runde.

Selv om Erdogan med al sandsynlighed ikke tager præsidentposten ved første runde, tøver Mathias Findalen ikke med at kalde resultatet for en sejr for Recep Tayyip Erdogan.

- Det skyldes især, at man står i en økonomisk krise, og derfor var man i tvivl om, hvor højt han ville ryge op over 40 procent, og dernæst at der for en gangs skyld har været en stærk opposition med flere stærke partier involveret.

- Derfor var man i tvivl, om Erdogan kunne mobilisere nok til at få en succesfuld sejr ud af det. På den måde er det lidt overraskende, siger han.

Den anden valgrunde afholdes den 28. maj, hvor de to kandidater med flest stemmer skal op imod hinanden. Den med flest stemmer ved anden valgrunde vinder præsidentposten.

