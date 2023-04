Historikere skal studere blodigt gidseldrama ved OL i München

Den tyske regering har nedsat et panel, der skal undersøge forløbet op til, under og efter, at israelske atleter blev angrebet af den militante palæstinensiske gruppe Sorte September under OL i München i 1972.

Det oplyser Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser. Det skriver nyhedsbureauerne dpa og AP.

Panelet består af otte historikere primært fra Israel og Tyskland.

I en udtalelse siger Nancy Faeser, at det er Tysklands forpligtelse igen at vurdere, hvad der skete i forbindelse med gidseltagningen.

- Det er især vigtigt for mig, at deres arbejde også adresserer den måde, som familiemedlemmerne blev behandlet på efter angrebet, siger hun.

Hun henviser til den tyske stats behandling af de israelske atleters efterladte.

Sidste efterår beklagede Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, en række fejl, som de tyske myndigheder begik både før, under og efter angrebet på den israelske delegation under OL i 1972.

11 israelske atleter blev dræbt af medlemmer af Sorte September.

De palæstinensiske militante brød ind i Israels lejr i den olympiske landsby i München. Her skød og dræbte de to israelske sportsudøvere.

Herefter tog de ni andre atleter som gidsler.

Ved en fejlslagen befrielsesaktion blev alle ni gidsler samt en politibetjent og fem medlemmer af Sorte September dræbt.

Sorte Septembers mål med angrebet var angiveligt at få løsladt flere end 200 palæstinensiske indsatte fra en række israelske fængsler.

Derudover ville de have løsladt Andreas Baader og Ulrike Meinhof fra et fængsel i Tyskland. Mens Baader var leder af den venstreorienterede, militante gruppe Rote Armee Fraktion, var Meinhof én af dens grundlæggere.

Historikernes undersøgelser af forløbet omkring gidseldramaet vil blive offentliggjort, så offentligheden kan få større indblik i, hvad der skete, oplyser den tyske indenrigsminister.

