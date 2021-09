Historisk eksperiment skal løfte El Salvador

De færreste tænker nok på El Salvador som en teknologisk frontløber.

Men denne uge har det mellemamerikanske land skrevet et nyt kapitel i historien om digitale valutaer.

Som det første land i verden har El Salvador godtaget kryptovalutaen bitcoin som lovligt betalingsmiddel, og salvadoranere står i kø i hobetal ved nyopførte bitcoinautomater.

Ikke alle har dog forstået formålet med den digitale valuta. Andre er blevet lokket af en startbonus svarende til cirka 190 kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil gerne se, hvordan det fungerer, og hvad det er. De siger, at der vil være en konto eller en digital pung, sagde 47-årige Alvaro Garcia onsdag.

Han arbejder på et lokalt marked og har stået i kryptokø.

- Gud ske tak og lov, at de giver os 30 dollar. Jeg håber, at det her bliver godt, og at vi får noget ud af det, sagde han til nyhedsbureauet AFP.

El Salvadors kryptoeksperiment har trukket overskrifter i hele verden.

Landet har foreløbig indkøbt for 26 millioner dollar bitcoin.

Med en app kaldet "Chivo", hvilket på den lokale dialekt betyder "cool", får salvadoranere adgang til en såkaldt digital pung til bitcoin.

Den kan i princippet bruges til at betale med overalt. Butikker vil dog også fortsat tage imod amerikanske dollar.

Præsident Nayib Bukele håber med tiltaget at give de mange indbyggere, som står uden bankkonto, adgang til finansielle tjenester.

Lanceringen er foregået med store armbevægelser.

- El Salvador har en ret til at rykke fremad mod den første verden, siger præsident Bukele.

Andre lande som Honduras og Guatemala har vist interesse i at gøre noget lignende.

Men Michel Avital, som er professor i digitalisering på Copenhagen Business School, ser landets bitcoin-udrulning som "et lidt desperat og Elon Musk-agtigt tiltag".

Strategien er formentlig at skabe opmærksomhed om det knap så velstående land, mener han.

- Der er ikke så meget at tabe ved det for El Salvador. Det kan være en måde at adskille sig fra andre lande og tiltrække investorer, siger Avital til Ritzau.

Udrulningen af bitcoin er dog ikke forløbet uproblematisk.

Meningsmålinger viser, at befolkningen er skeptisk, og tekniske nedbrud betød de første dage, at mange havde svært ved at betale.

Da første dag med bitcoin tirsdag var ovre, var valutaens værdi på verdensplan faldet med 11,1 procent.

- Vi håber, at det fungerer bedre i morgen, skrev præsident Bukele på Twitter.

Det store fald viser ifølge Michel Avital udfordringen med bitcoin, som per definition ikke er underlagt central regulering.

- Bitcoin kommer ikke til at fungere som grundstenen i en økonomi. Den har for mange svingninger, er for dyr og lige nu alt for langsom til detailhandel, siger CBS-professoren.

Ifølge Avital skal vi i vestlige lande i stedet forberede os på centralbankregulerede digitale valutaer (CBDC).

Både i EU, Japan og USA er centralbankerne i gang med at undersøge potentialet.

- Det giver ikke nogen mening at bruge pengesedler og mønter længere. Det er dyrt at håndtere, og alle forstår, at det på et tidspunkt vil høre fortiden til, siger Avital.

- Det er den retning, som verden går i.

/ritzau/