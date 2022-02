Historisk hollandsk bro må vige for Amazon-stifters yacht

En historisk bro i hollandske havneby Rotterdam, der kan dateres tilbage til 1878, skal demonteres.

For Amazon-stifter og verdens tredjerigeste mand, amerikaneren Jeff Bezos, skal have sin nye 3,2 milliarder kroner dyre yacht forbi.

Det er nemlig den eneste vej for den 40 meter høje og 127 meter lange båd til havet. Den bygges på et skibsværft i nærheden af Rotterdam.

Jeff Bezos betaler regningen, men beslutningen om at demontere broen huer ikke hele byen.

Efter en stor renovation af broen i 2017 lovede Rotterdams byråd, at de aldrig ville skille den ad igen.

Borgmesterens kontor argumenterer for, at arbejdet med at bygge båden er godt for byens økonomi og skaber job. Desuden loves det, at den monteres tilbage til samme form.

Det forventes, at det vil tage et par uger at demontere broen og få båden forbi, og at det vil ske til sommer.

Broen kaldes "De Hef" og er i dag en jernbanebro af stål, der kan løftes op i midten. Der kører dog ikke længere tog over broen.

Under Anden Verdenskrig blev den bombet af nazisterne og siden genopbygget.

57-årige Jeff Bezos stiftede e-handelsvirksomheden Amazon i 1994 og var direktør frem til 2021. Han er nu bestyrelsesformand i selskabet, hvor han fortsat er den største aktionær.

Han ejer også avisen The Washington Post og rumfartsselskabet Blue Origin og har tidligere rangeret som nummer et over verdens rigeste personer.

/ritzau/AFP