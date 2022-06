Efter et præsidentvalg, der endte med en klar sejr til Emmanuel Macron over Marine Le Pen den 24. april, har vælgerne nu sendt et nyt signal: de vil ikke have Marine Le Pen til at sidde i præsidentpalæet. Men de vil heller ikke give Emmanuel Macron hele magten.

For første gang nogensinde får en nyvalgt fransk præsident ikke et parlamentarisk flertal bag sig