Konservativ britisk splittelse har dybe historiske rødder

Ideologi vejer tungere end den sædvanlige pragmatiske holdning om at holde fast i regeringsmagten hos det britiske regeringsparti i den voldsomme interne strid om Brexit

Splittelsen hos de britiske konservative er nærmest total. Fra begge fløje er der kommet meget kontante meldinger om, at det udkast til en Brexit-aftale, som premierminister Theresa May i går præsenterede for sit kabinet, er totalt uspiseligt.

Brexit-høgen Jacob Rees-Mogg advarer om, at Storbritannien bliver en vasalstat. Men lige så markant er det, at Dominic Grieve, der er imod Brexit, på Twitter skriver, at han ikke kan se sine vælgere i øjnene og sige, ”at dette vil blive en bedre aftale end den, vi havde, mens vi var medlem af EU”.

Han er tidligere minister og en af partiets ledende intellektuelle. Og selvom der altid har være fløjkrige blandt De Konservative, er den voldsomme interne modstand nærmest uhørt, vurderer statskundskabsprofessor Tim Bale fra Queen Mary University of London.

”Vi har ikke før set et regeringsparti så slemt splittet, hvor nogle tilmed synes villige til at lade regeringen falde. Men det er led i et skifte, hvor partiet er gået fra en meget pragmatisk tilgang til at være et meget mere ideologisk parti,” siger Tim Bale, der er forfatter til flere bøger om De Konservative.

Vi skal således over 100 år tilbage for at se et lignende mytteri hos De Konservative, og det var i et helt andet politisk klima. Selvom mange drager sammenligning med det konservative oprør, der væltede Margaret Thatcher i 1990, så var der ifølge Tim Bale tale om almindelig partipolitik, da ledere jævnligt bliver væltet, hvis der ikke er tillid til, at de kan vinde næste valg.

Det nærmeste partiskadelige oprør i nyere tid var også EU-relateret. Ved afstemningen i det britiske parlament om Maastricht-traktaten i 1993 var de såkaldte konservative Maastricht-rebeller tæt på at vælte premierminister John Major.

”Men da de fik kniven for struben ved afstemningen, så blev deres bluff afsløret,” siger Tim Bale.

Kirkehistoriker og teologiprofessor Diarmaid MacCulloch fra universitetet i Oxford trækker de større historiske forskelle op, som præger de forskellige fløje hos De Konservative.

”Højrefløjen hos De Konservative har aldrig forliget sig med tabet af imperiet og tidligere tiders storhed. De kan ikke lide multikulturalisme, og de har altid følt sig truet af EU. De synes at være fanget i en fantasi om imperial storhed, og den fantasi betyder, at de tror, at alle andre lande vil stå i kø for at indgå handelsaftaler,” siger Diarmaid MacCulloch.