Hitlers fødehjem skal ombygges til en politistation

Adolf Hitlers fødehjem i Braunau i det nordlige Østrig skal ombygges til en politistation med et træningscenter i menneskerettigheder.

Det oplyser det østrigske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen er truffet efter flere års juridiske stridigheder, om hvad der skulle ske med huset.

Den østrigske stat overtog ejerskabet over den forfaldne bygning i 2016. Det skete i et forsøg på at forhindre bygningen i at blive et sted, som nynazister ville valfarte til.

Ombygningen af Hitlers fødehjem er planlagt til at begynde den 2. oktober.

Politistationen forventes at være operationel i år 2026.

/ritzau/AFP