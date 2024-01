Hizbollah efter drab: Vi har affyret raketter mod israelsk base

Hizbollah-bevægelsen, der holder til i Libanon, siger lørdag, at den har affyret lige over 60 raketter mod en israelsk militærbase.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at nummer to i Hamas-bevægelsens ledelse, Saleh al-Arouri, blev dræbt i et droneangreb i en forstad til Libanons hovedstad Beirut tidligere på ugen.

Israel har hverken be- eller afkræftet, om landet står bag det angreb på al-Arouri, som Hamas og Hizbollah beskylder det israelske militær for at have udført.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag siger Hizbollah, at bevægelsen har affyret 62 raketter af forskellig slags, og at angrebet er en del af modsvaret på drabet på Saleh al-Arouri.

Derudover har Hizbollah betegnet det som et "alvorligt angreb på Libanon" og en "farlig udvikling i krigsforløbet mellem fjenden og modstandsbevægelsen".

/ritzau/