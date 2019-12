Libanon får en ny Hizbollah-støttet premierminister

Libanons præsident har udpeget Hassan Diab, der støttes af Hizbollah-bevægelsen, som premierminister.

Kriseramte Libanon har torsdag fået en ny premierminister, som vil forsøge at bringe en ende på den politiske krise, der de sidste knap to måneder har lammet landet.

Libanons præsident, Michel Auon, udpegede torsdag den relativt ukendte professor Hassan Diab, der støttes af Hizbollah-bevægelsen, til posten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Diab vil erstatte Saad Hariri, der går af som premierminister efter måneder med landsdækkende demonstrationer og den værste økonomiske krise i landet siden borgerkrigen fra 1975 til 1990.

60-årige Diab er relativt ukendt i offentligheden. Han har tidligere været minister i regeringen og har varetaget en række akademiske og administrative stillinger på Det Amerikanske Universitet i Beirut.

Diab lover hurtigt at danne en ny regering, som skal trække landet ud af den økonomiske krise.

- Jeg vil arbejde hårdt for at danne en regering hurtigst muligt. Alle vores kræfter må bruges til at stoppe det økonomiske kollaps og genetablere tilliden, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover lover han, at han vil lytte til demonstranternes krav.

Diab er ikke tilknyttet et bestemt politisk parti.

Men i tråd med Libanons politiske system er han sunnimuslim, som det er påkrævet, at premierministeren skal være.

Ifølge systemet skal præsidenten til gengæld være kristen, mens lederen af nationalforsamlingen skal være shiamuslim.

Diabs begrænsede politiske erfaring stammer fra en tid, hvor Libanons politiske landskab var stærkt polariseret.

Han indtog posten som uddannelsesminister mellem 2011 og 2014, efter at den tidligere premierminister Hariris regering var blevet afsat af Hizbollah og bevægelsens politiske allierede.

Flere politiske kommentatorer siger, at historien nu kan gentage sig selv.

- Den kommende regering vil være domineret af Hizbollah uden politisk beskyttelse fra Hariri eller sunnimuslimerne, siger Imad Salamey, der er professor i politik på Libanons Amerikanske Universitet.

Det er endnu uvist, hvordan de mange demonstranter i landet reagerer på udpegelsen af Diab som landets nye premierminister.

